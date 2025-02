Photo : YONHAP News

La situation s’améliore nettement en Corée du Sud pour débuter la seconde semaine de février. Après les importantes chutes de neige de ces derniers jours, le soleil fait son retour sur l’ensemble du territoire aujourd’hui. Toutefois, quelques flocons continueront de tomber sur la côte ouest du Chungcheong du Sud et du Jeolla du Nord.Du côté des températures, la vague de froid reste toujours en vigueur. Il faut de nouveau se couvrir chaudement sur le chemin du travail. Ce matin, il fera -8°C à Séoul, -14°C à Chuncheon, -15°C à Andong, -9°C à Daejeon et Jeonju et -3°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 2°C dans la capitale, 4°C à Gangneung, 5°C à Daejeon et Daegu et jusqu’à 7°C à Busan.