Jeux asiatiques d'hiver de Harbin : la Corée du Sud décroche six médailles d’or en short-track

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a remporté six médailles d'or en patinage de vitesse sur piste courte aux Jeux asiatiques d'hiver de Harbin, en Chine. Lors des épreuves, qui se sont déroulées ce week-end au Centre d'entraînement des sports de glace de Heilongjiang, les patineurs sud-coréens ont décroché la victoire sur le relais mixte 2 000m. Kim Gi-li et Park Ji-won ont été titrés sur le 1 500m féminin et masculin alors que Choi Min-jeong a dominé le 500m féminin, devant Kim Gil-li et Lee So-yeon, avant de s’imposer sur 1 000m. Une distance remportée par Jang Sung-woo chez les hommes.Ainsi, les guerriers de Taegeuk ont raflé six des neuf titres mis en jeu, égalant leur record. Après avoir été sacrée double championne aux Jeux asiatiques d'hiver de Sapporo, au Japon en 2017, Choi Min-jeong est cette fois-ci montée trois fois sur la plus haute marche du podium.Par ailleurs, en patinage de vitesse, Kim Min-seon a remporté dimanche deux médailles d'or, sur le 500m féminin et en sprint par équipes, où elle était associée à Kim Min-ji et à Lee Na-hyun. Cette dernière est, elle aussi, devenue double médaillée d'or après son titre remporté la veille sur le 100m féminin.En ski half-pipe masculin, Lee Seung-hun a décroché le métal le plus précieux tandis que Lee Chae-un s'est imposé en snowboard slopestyle masculin.Puis, aujourd'hui, Kim Jun-ho a décroché sa deuxième médaille en Chine en patinage de vitesse. Après avoir remporté le bronze sur le 100m masculin, samedi dernier, il a de nouveau terminé troisième sur le 500m. Sur l'épreuve de sprint par équipe, l'équipe masculine a fait de même.De son côté, Kang Dong-hoon a lui aussi récolté sa deuxième médaille de bronze en snowboard big air, après avoir terminé troisième en slopestyle samedi dernier.