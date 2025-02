Pyongyang accuse Washington d’être la principale source de la confrontation dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a attribué aux États-Unis la responsabilité de la confrontation dans la péninsule coréenne et a réaffirmé sa volonté de renforcer les capacités nucléaires de son régime. C’est ce qu’a rapporté hier l’Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).Lors de sa visite au ministère de la Défense, samedi, à l’occasion du 77e anniversaire de la fondation de l’armée, Kim III a évoqué une série de nouveaux projets visant à accélérer le renforcement de toutes les forces de dissuasion, y compris les capacités atomiques. Si leurs détails n’ont pas été précisés, certains estiment qu’ils englobent le développement de l’arsenal nucléaire, la modernisation des armes conventionnelles et le renforcement de l’alliance militaire avec la Russie.L’homme fort de Pyongyang a également tenu Washington pour responsable de la guerre en Ukraine. Il a affirmé son soutien indéfectible à l’armée russe, laissant entendre la possibilité d’un nouvel envoi de troupes. Il n’a toutefois pas mentionné Donald Trump ni réagi aux récentes déclarations américaines sur son programme nucléaire.L’an dernier, lors de la même commémoration, le pays communiste avait violemment qualifié Séoul de « marionnettes » et d’« ennemi juré ». Cette fois, les expressions hostiles à l’égard du Sud et des USA ont disparu. Le royaume ermite ajusterait ainsi le ton de ses propos en tenant compte des incertitudes géopolitiques, probablement en vue de futures négociations.