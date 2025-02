Apec : venue espérée des dirigeants américain et nord-coréen au sommet de Gyeongju

Photo : KBS News

Le gouverneur de la province de Gyeongsang du Nord a fait savoir qu'il s'efforçait de faire venir Donald Trump et Kim Jong-un au sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), qui se tiendra à Gyeongju en octobre.Lors de son apparition, dimanche, dans l'émission « Sunday Diagnostics Live » sur KBS, Lee Cheol-woo a déclaré que la participation des chefs d'Etat et de gouvernement des 21 pays membres de l'Apec serait un gage de réussite de l'événement. Il a ajouté qu'il espérait que ce sommet offrirait l'occasion aux dirigeants américain et nord-coréen de se rencontrer.Le gouverneur a indiqué avoir sollicité la participation de Trump lors de sa rencontre avec l'ambassadeur américain par intérim Joseph Yun. Il a également exprimé à ce dernier son souhait que le locataire de la Maison Blanche œuvre à inviter Kim III ainsi que le président russe Vladimir Poutine à ce sommet.Lee a rappelé que le président chinois Xi Jinping avait déjà laissé entendre son intention de se rendre à Gyeongju, ajoutant qu'une désescalade des tensions dans la péninsule coréenne pourrait être amorcée rapidement. En effet, lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Woo Won-shik, vendredi, le chef de l'Etat chinois avait déclaré qu'il envisageait sérieusement de s’y déplacer.Enfin, le gouverneur a souligné que les préparatifs se déroulaient sans heurts malgré la crise politique provoquée par la proclamation temporaire de la loi martiale par le président Yoon Suk Yeol, cherchant ainsi à apaiser les éventuelles inquiétudes des pays participants.