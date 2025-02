Séoul examine les mesures de réponse face aux droits de douane de Trump

Photo : YONHAP News

Le président par intérim Choi Sang-mok a discuté des mesures de réponse à la suite de la déclaration de Donald Trump d’imposer des droits de douane de 25 % sur l’acier et l’aluminium importés aux États-Unis. Cette décision marque une escalade dans la guerre commerciale, déjà initiée contre la Chine.Selon le ministère de l'Economie et des Finances, le sommet entre Washington et Tokyo, ainsi que les principales questions commerciales en matière de numérique ont aussi été abordées lors d’une réunion sur les enjeux économiques externes, tenue ce matin.Choi a souligné qu’il fallait surveiller de près la croissance d’entreprises innovantes comme DeepSeek, tout en renforçant le soutien à l’écosystème local de l’intelligence artificielle (IA). Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité lors de l’utilisation de l’IA.La réunion a réuni les hauts responsables concernés, notamment le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie, ainsi que le directeur du Bureau de coordination politique (OPC).