Le ministère de la Santé organise la première réunion sur l’ajustement de l’âge des seniors

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Santé et du Bien-être a organisé vendredi dernier une réunion avec des experts afin d’examiner l’ajustement de l’âge des personnes âgées.Le vice-ministre Lee Ki-il a déclaré qu’il était désormais nécessaire de discuter de cet âge pour alléger la charge de soutien des générations futures et avancer vers une société durable. Et d’ajouter que le gouvernement tiendrait des forums de discussion et mettrait en place un comité avec les ministères concernés pour améliorer les politiques et les systèmes.L'une des raisons qui a conduit Séoul à aborder sérieusement l’ajustement de l’âge des seniors réside dans la proposition officielle de l'Association coréenne des personnes âgées, qui suggère de relever progressivement cet âge de 65 à 75 ans.Cette initiative gouvernementale est la première du genre depuis l'adoption de la loi sur le bien-être des personnes âgées en 1981. Il reste à voir si elle aboutira à une révision législative.