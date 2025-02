Recettes fiscales : 30 800 milliards de wons de moins que prévu en 2024

Photo : YONHAP News

Selon les informations publiées aujourd’hui par le ministère des Finances, l’année dernière, les recettes fiscales de l’Etat se sont élevés à 336 500 milliards de wons, l’équivalent de 224,4 milliards d’euros, soit 7 500 milliards de wons de moins qu’en 2023 et 30 800 milliards de wons en dessous des prévisions initiales du gouvernement. Il s’agit du deuxième plus grand déficit fiscal de l’histoire, après celui de 2023, qui avait atteint plus de 56 000 milliards de wons.Ce déficit est principalement dû à la forte baisse des recettes de l’impôt sur les sociétés, qui se sont rétrécies de 18 000 milliards de wons par rapport à l’année précédente. La dégradation des performances des entreprises en 2023 semble avoir eu un impact significatif sur les recettes fiscales de 2024.Par ailleurs, les revenus issus de l’impôt sur les plus-values ont reculé de 900 milliards de wons en un an, en raison de la morosité persistante du marché immobilier.Ainsi, les écarts entre les prévisions fiscales et les recettes réelles se sont creusés pour la quatrième année consécutive. Depuis 2021, la moyenne de ces erreurs de prévision dépasse 10 %. En septembre dernier, le gouvernement avait revu son estimation du déficit à 29 600 milliards de wons, mais le manque à gagner final a dépassé cette prévision de plus de 1 000 milliards de wons.L’exécutif explique ces écarts récurrents par l’accroissement des incertitudes économiques dans le monde. Il prévoit désormais de modifier en profondeur ses méthodes de prévision, notamment en intégrant l’intelligence artificielle.