Lee Jae-myung prononce un discours devant l’Assemblée nationale

Photo : YONHAP News

Le chef du Minjoo s'est exprimé ce matin devant l'Assemblée nationale lors de la séance des discours des groupes de négociation pour la session extraordinaire de février. Il a affirmé que, à la suite de la proclamation de la loi martiale par le président Yoon Suk Yeol, non seulement la démocratie du pays, mais aussi la vie économique des citoyens s’étaient effondrées en un instant.Dans la foulée, Lee Jae-myung a proposé d’établir un budget supplémentaire de 30 000 milliards de wons, environ 20 milliards d’euros, pour relancer d’urgence l’économie sud-coréenne. Il s’est engagé à mobiliser tous les moyens possibles au sein de son parti pour favoriser le rétablissement et la croissance, et a suggéré la création d’un comité à cet effet.Durant son discours, le leader du parti de centre gauche n’a pas évoqué la proposition de loi controversée sur l’industrie des semi-conducteurs, qui prévoit une exemption à la semaine de travail de 52 heures pour les chercheurs du secteur. Il a néanmoins souligné que le travail prolongé sous contrainte ne correspondait plus à l’ère des technologies de pointe, avant de proposer l’instauration d’une semaine de 4 jours.Lee a également mis l’accent sur la nécessité de repousser l’âge de la retraite et de réformer le système de pension nationale afin de faire face au risque d’épuisement des fonds. Il a exhorté le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti au pouvoir, à entamer la réforme par une révision du taux de cotisation et du taux de remplacement des revenus.A la suite de cette intervention, les réactions du camp présidentiel ne se sont pas fait attendre. Le chef du comité d’urgence du PPP, Kwon Young-se, a dénoncé les revirements incessants du chef de l’opposition, l’accusant de prôner le pragmatisme uniquement dans le but de conquérir le pouvoir. Il a ajouté que les électeurs ne se laisseraient pas duper. De son côté, le chef adjoint du groupe parlementaire du Minjoo a rétorqué que le pragmatisme s’imposait naturellement face à la crise économique actuelle en Corée du Sud.