Corée-USA : Séoul attend toujours une réponse de Washington pour un appel entre leurs présidents

Photo : KBS News

La Corée du Sud n’a toujours pas reçu de réponse à sa demande de conversation téléphonique entre son président intérimaire et le président américain Donald Trump.Le directeur du Bureau de la sécurité nationale (NSO), Shin Won-sik, a eu un entretien téléphonique mercredi dernier avec le conseiller à la sécurité nationale américain, Michael Waltz. Une rencontre a été évoquée pour un futur proche, mais la date exacte de la visite aux États-Unis reste encore en discussion. Un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a indiqué que plusieurs canaux de communication restaient ouverts malgré une évolution constante de la situation.Le pays du Matin clair est souvent cité comme une cible potentielle de l’administration Trump en raison de son excédent commercial élevé envers les USA. Cependant, aucun canal diplomatique pour expliquer sa position et proposer des solutions ne semble fonctionner actuellement. En plus des questions douanières, la politique vis-à-vis de la Corée du Nord demeure un sujet qui nécessite une coordination minutieuse entre Séoul et Washington.Si ces derniers se retrouvent face-à-face, le gouvernement sud-coréen pourrait éprouver des difficultés à élaborer des stratégies à long terme en raison de la crise politique interne liée à la destitution du président, ce qui rendrait les discussions approfondies difficiles.