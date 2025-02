Apec : Xi Jinping envisage de participer au sommet de Gyeongju

Photo : YONHAP News

Le président chinois Xi Jinping a évoqué la possibilité de participer au sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Woo Won-shik, vendredi dernier, à Harbin. Il a souligné qu’il était de coutume que le président de la Chine participe à cet événement.C'était la première rencontre entre le dirigeant de l’empire du Milieu et un président du Parlement sud-coréen depuis décembre 2014. Il s'agissait également de la première rencontre officielle de Xi avec un haut responsable sud-coréen depuis la déclaration de la loi martiale en décembre dernier.Le bureau du président de l'Assemblée nationale a indiqué que Xi avait exprimé le souhait de maintenir la stabilité des relations bilatérales. Concernant la situation politique du pays du Matin clair, le chef de l'Etat chinois a précisé qu'il s'agissait d'une question interne et a exprimé sa confiance dans la capacité des sud-Coréens à résoudre ces problèmes.De son côté, Woo a exprimé son espoir de parvenir à des résultats concrets dans le cadre de l'accord de suivi sur les investissements de l'accord de libre-échange (ALE) entre les deux nations. Il a aussi souligné l'importance de dynamiser les échanges commerciaux, de gérer de manière stable les chaînes d'approvisionnement et de renforcer la coopération dans les secteurs technologiques.