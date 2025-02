Photo : YONHAP News

Park Youn-jae, ballerino de 16 ans, a remporté samedi dernier le Prix de Lausanne, l’un des cinq plus prestigieux concours de ballet au monde. Cette victoire historique fait de lui le premier danseur masculin et le troisième sud-Coréen à y parvenir, après Kang Soo-jin en 1985 et Park Se-eun en 2007.Le jeune danseur a interprété le ballet classique « Flammes de Paris » et la danse contemporaine « Rain », gagnant non seulement le premier prix, mais aussi le Prix du meilleur jeune espoir.Park a exprimé sa joie en déclarant que c'était déjà un honneur d’être sur la scène dont il avait toujours rêvée, depuis qu’il a commencé à danser à l’âge de cinq ans. Pour lui, remporter ce concours après avoir atteint la finale est tout simplement incroyable.