Le commerce de l’électricité d’origine nucléaire atteint son niveau le plus haut en 15 ans

Photo : YONHAP News

L’année dernière, l’énergie nucléaire représentait 32,5 % des transactions entre les entreprises d'électricité et la société publique Korea Electric Power Corp. (Kepco), atteignant son niveau le plus élevé en 15 ans.Selon les données publiées hier par la Korea Power Exchange (KPX), le volume du commerce d’électricité s'est élevé à 549 387 GWh. Le nucléaire est resté la principale source d’énergie devant le gaz naturel liquéfié (GNL), le charbon et les énergies renouvelables.Sa part dans la production électrique a aussi atteint son niveau le plus élevé depuis 2009 avec de 34,8 %. Elle était restée au-dessus de 40 % jusqu’au milieu des années 2000 avant de reculer avec la montée en puissance du GNL et des énergies renouvelables.Cette hausse s’explique par l’entrée en service d’un nouveau réacteur et l’augmentation du taux d’exploitation des centrales existantes. Avec l'ajout des réacteurs Saeul 3 et 4, ainsi que de Shin Hanul 3 et 4, dont la construction a débuté l'an dernier, le parc nucléaire sud-coréen comptera bientôt 30 unités en service.