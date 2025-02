Photo : YONHAP News

La vague de froid qui frappait la Corée du Sud depuis la semaine dernière commence à se dissiper. Bien que les températures matinales soient encore négatives, celles de l’après-midi connaîtront une nette amélioration. Ce matin, il fera -5°C à Séoul, -7°C à Daejeon, Daegu et Jeonju, -4°C à Gwangju et -1°C à Busan. En deuxième partie de journée, il fera 6°C dans la capitale, 8°C à Jeonju, 9°C à Daejeon, Daegu et Busan.Du côté du ciel, l’ensemble du pays sera bercé par le soleil avec aucune chute de neige ou de pluie à déplorer. Ce qui ne sera pas le cas tard dans la nuit et demain où a situation se dégradera pour toutes les régions.