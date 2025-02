MSC : un premier tête-à-tête entre Cho Tae-yul et Marco Rubio prévu en marge de la conférence

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, et son nouvel homologue américain, Marco Rubio, pourraient s’entretenir en tête-à-tête pour la première fois. Et ce, en marge de la conférence de Munich sur la sécurité (MSC), qui aura lieu du 14 au 16 février. Un responsable de la diplomatie sud-coréenne a confirmé hier à des journalistes que des discussions en ce sens sont en cours avec les Etats-Unis.Initialement, Cho avait voulu faire escale à Washington avant de se rendre en Allemagne, pour rencontrer Rubio. Mais cela n’était pas possible en raison de l’agenda chargé de ce dernier.Si les deux hommes se rencontrent à Munich, ils réaffirmeront l’importance de renforcer l’alliance entre leurs pays et coordonneront leur politique vis-à-vis de la Corée du Nord en vue de la dénucléariser. Le haut diplomate sud-coréen en profitera pour évoquer la contribution de Séoul au coût de la présence de soldats américains dans le sud de la péninsule. Sans oublier les investissements importants des entreprises du pays du Matin clair aux USA.Cependant, un échange organisé dans le cadre d’une conférence multilatérale peut être relativement plus court et les concertations risquent d’être moins intenses.Toujours selon le même officiel sud-coréen, une entrevue à trois avec le chef de la diplomatie japonaise pourrait elle aussi avoir lieu, également en marge de la MSC. Précédemment, l’agence nippone Kyodo News avait rapporté que les trois partenaires cherchaient à la tenir à la mi-février.