Pyongyang s’insurge contre l'arrivée d'un sous-marin nucléaire américain à Busan

Photo : YONHAP News

Hier, un sous-marin nucléaire d'attaque américain, l'USS Alexandria, est entré dans le port de Busan, dans le sud-est de la péninsule. La Corée du Nord n'a pas tardé à monter au créneau pour dénoncer cette manœuvre des forces américaines. Dans un communiqué publié ce mardi, le porte-parole du ministère nord-coréen de la Défense a qualifié ce déploiement de « démonstration intense de la frénésie inébranlable de Washington contre Pyongyang ». Avant de déclarer que cette manœuvre constituait une menace indéniable pour l'environnement sécuritaire et un facteur d'instabilité aggravant les tensions militaires dans la région.Le responsable nord-coréen a également souligné que les Etats-Unis ignoraient ostensiblement les préoccupations sécuritaires de son pays. Il les a ensuite mis en garde contre des actes militaires hostiles, susceptibles de transformer la situation de confrontation militaire sur la péninsule coréenne en un conflit armé réel.Le régime de Kim Jong-un a en outre déclaré être prêt à recourir à tous les moyens nécessaires pour préserver ses intérêts et la paix dans la région, avant de prévenir qu'il « riposterait avec une force équivalente » face aux USA, « une entité hégémonique qui croit aveuglément en la domination par la force ».Enfin, le communiqué affirme que « la Corée du Nord clarifiera ses mesures de réponse face à ses adversaires » et ajoute qu'elle « n'hésitera pas à exercer son droit légitime pour contrer les menaces pesant sur la sécurité régionale et pour répondre aux provocateurs ».