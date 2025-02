Corée-USA : exercice de tir réel interarmes

Photo : YONHAP News

L'armée sud-coréenne a annoncé lundi mener un exercice de tir réel interarmes (CALFEX) avec les forces américaines en Corée du Sud (USFK). Débuté le 3 février au complexe de tir réel Rodriguez à Pocheon, au nord-est de Séoul, il s'agit du premier de l'année.Cette manœuvre, d’une durée de trois semaines, mobilise environ 2 000 militaires issus de la division d'infanterie mécanisée de la capitale, de la 2e division d'intervention rapide, de la 15e division d'infanterie, ainsi que de la 2e division d'infanterie américaine et de la division combinée Corée du Sud-Etats-Unis.En termes d’équipement, environ 150 véhicules ont été déployés, notamment le char K1A2, le véhicule de combat d'infanterie K21 et le véhicule blindé américain Stryker pour l'armée sud-coréenne. L’USFK, de son côté, a mobilisé l'obusier tracté léger de 155 mm M777A2, l'hélicoptère d'attaque Apache et l'avion d'attaque A-10.Les soldats des deux pays ont constitué de petites unités interarmées pour s'entraîner au soutien aérien rapproché, au tir d'artillerie, à l'assaut aérien ou encore au franchissement de zones d'obstacles complexes.Auparavant, les GI’s avaient mené cet exercice de manière indépendante pour l'unité américaine Stryker, déployée tous les neuf mois en rotation au sud de la péninsule. Mais depuis juillet 2024, l'armée sud-coréenne y participe également.