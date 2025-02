Economie et réforme des retraites au cœur du nouveau conseil des ministres

Photo : YONHAP News

Le président par intérim a dirigé aujourd’hui le conseil des ministres hebdomadaire. L’économie et la réforme des retraites ont été au cœur de la réunion. Choi Sang-mok a demandé aux ministres de collaborer activement avec les députés pour faire voter un maximum de projets ou de propositions de loi visant à améliorer le quotidien du peuple et à réanimer l’économie nationale. Et ce avant la fin de la session extraordinaire de février de l’Assemblée nationale. Plus précisément, il les a appelés à profiter des séances de questions au gouvernement, qui débutent demain, pour présenter la position de l’exécutif, telle qu’elle est, sur différentes affaires courantes. Sans oublier ses efforts pour ramener à la normale les affaires de l’Etat.Celui qui est aussi le vice-Premier ministre à l’Economie a également tenu à évoquer que le gouvernement continue de gérer son plan de réaction du premier trimestre à la vie quotidienne des sud-Coréens et à l’économie, en l’adaptant à une situation de crise. La semaine dernière, une première mesure en ce sens a été annoncée. Il s’agit notamment de créer un fonds pour les industries stratégiques de pointe au sein de la banque publique Korea Development Bank (KDB).A propos de la réforme des retraites, Choi, en la considérant comme la plus urgente, a exhorté le Parlement à trouver un compromis au plus vite. Selon lui, si les régimes actuels sont maintenus, ils deviendront déficitaires en 2041 et leurs réserves seront épuisées 15 ans plus tard.Le chef de l’Etat par intérim a en outre promis que le gouvernement ne comptera pas ses efforts pour faire de 2025 une année qui marque un tournant dans la lutte contre la crise démographique.Choi a par ailleurs exprimé son soutien et ses condoléances à la famille d’une écolière de huit ans, qui aurait été tuée, hier à Daejeon, par une enseignante de son établissement. Et de demander au ministère de l’Education et aux autres institutions concernées de faire toute la lumière sur l’affaire.