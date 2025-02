Exportations : légère hausse entre le 1er et le 10 février

Photo : YONHAP News

Sur les dix premiers jours de février, les exportations ont légèrement progressé, tandis que les expéditions journalières ont diminué. A en croire les estimations de l’Administration des douanes, le montant des premières a atteint 14,9 milliards de dollars, en hausse de 0,8 % par rapport à la même période de l’an dernier. Mais celui des secondes, calculé en prenant en compte le nombre de jours ouvrés, a fléchi de 6,4 % pour se chiffrer à 2,1 milliards de dollars. Sur cette période, il y a eu 7 jours travaillés, 0,5 de plus qu’en 2024.Dans le détail, les ventes des semi-conducteurs et des automobiles ont grimpé. A l’inverse, celles de produits pétroliers et de composants automobiles ont reculé.Géographiquement, la Chine, l’Union européenne et le Vietnam ont acheté plus de produits « made in Korea ». Les Etats-Unis et le Japon, eux, ont réduit leurs importations en provenance du pays du Matin clair. L’empire du Milieu, les USA et l’UE représentaient 48 % des exportations sud-coréennes.En ce qui concerne les importations, également entre le 1er et le 10 février, leur valeur s’est accrue de 0,3 % en rythme annuel, à 17,1 milliards de dollars. Le déficit commercial s’est par conséquent élevé à 2,2 milliards de dollars. Le pays a importé plus de semi-conducteurs et de machines, mais moins de pétrole brut et de gaz.