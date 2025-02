Seollal : 600 000 visiteurs dans les palais et tombeaux royaux pendant les congés

Photo : YONHAP News

Pendant les vacances de Seollal, le Nouvel an lunaire, le mois dernier, les principaux palais et tombeaux royaux de Corée du Sud ont accueilli près de 600 000 visiteurs.Selon les informations publiées par le Service coréen du patrimoine (KHS), entre le 25 et le 30 janvier, 595 976 personnes ont visité les quatre principaux palais royaux de Séoul, les tombes royales de la dynastie Joseon ainsi que le sanctuaire Jongmyo. La fréquentation moyenne s'est élevée à 99 000 visiteurs par jour. Parmi eux, 418 715 étaient des sud-Coréens et 177 261 des étrangers. Cette affluence représente une augmentation d'environ 61 000 individus par rapport à l'année dernière, où 534 347 personnes avaient été recensées.C’est le palais Gyeongbokgung qui a attiré le plus de monde avec 307 538 entrées, soit 51,6 % du total. Il est suivi par le Deoksugung avec 69 019, le Changdeokgung avec 68 932 et le Changgyeonggung avec 64 953.Pendant les festivités du Nouvel an lunaire, 61 829 personnes ont également visité les tombes royales de Joseon, notamment Taereung à Séoul et le tombeau du roi Sejong à Yeoju.