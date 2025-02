Photo : KBS News

« Bombam (Spring Night) » de la réalisatrice sud-coréenne, Kang Mi-ja, a été invité dans la section Forum de la Berlinale 2025, qui s'ouvre ce jeudi.D’après le distributeur sud-coréen de films indépendants Cinema Dal, « Bombam » sera projeté à quatre reprises entre le 14 et le 22 février, la veille de la clôture du festival. Sa réalisatrice sera présente pour échanger avec le public. La section Forum, hors compétition, présente des films expérimentaux et innovants.Adapté d’un roman éponyme de Kwon Yeo-sun, le long métrage raconte l’histoire d’un homme et d’une femme, tous deux d’âge moyen, qui souffrent respectivement d’une maladie rare et d’alcoolisme chronique.