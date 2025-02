KDI : révision des prévisions de croissance nationale à 1,6 % pour 2025

Photo : YONHAP News

Le Korea Development Institute (KDI) reste pessimiste concernant la croissance nationale de cette année. Dans ses nouvelles « Perspectives économiques », publiées ce mardi, le think tank sud-coréen a une nouvelle fois révisé à la baisse sa prévision, à 1,6 %, 0,4 point de moins que son estimation de novembre dernier. A titre de comparaison, le gouvernement et la Banque de Corée (BOK), eux, s’attendent respectivement à ce que le PIB progresse de 1,8 et de 1,6 à 1,7 %.La nouvelle révision de l’institut, financé par l’Etat, s’explique par la baisse, de 1,9 à 1,5 %, du taux d’augmentation des exportations de marchandises, pénalisée par la hausse, plus rapide que prévu, des tarifs douaniers américains, et couplée à l’instabilité politique qui perdure dans le pays.Sur la nécessité d’établir un nouvel additif budgétaire par l’exécutif, le KDI estime que les conditions requises ne sont pas satisfaites. Il propose plutôt d’abaisser le taux d’intérêt à deux ou trois reprises.