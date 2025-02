La Corée du Sud ne sera pas épargnée par les nouveaux droits de douane américains sur l’acier importé

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. Le président des Etats-Unis a signé, lundi heure de Washington, un décret pour l’imposition des tarifs douaniers de 25 % sur toute importation d’acier et d’aluminium.En signant le document à la Maison Blanche, Donald Trump a déclaré : « Je simplifie nos droits de douane sur l’acier et l’aluminium et c’est 25 %, sans exception ou exemption ». Cette mesure doit entrer en vigueur le 4 mars, selon des responsables de l’administration américaine, cités par les agences de presse Reuters et Bloomberg. Trump a cependant confirmé envisager une dérogation pour l’Australie.Pour rappel, pendant son premier mandat, en 2018, le milliardaire avait mis en place des droits de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium, au nom de la sécurité nationale. Mais cette fois, il veut en imposer 25 % sur toutes les importations des deux métaux, quel que soit le pays d'origine. La guerre commerciale qu’il avait promise est donc entrée dans une nouvelle phase.Ces mesures doivent affecter la Corée du Sud, l’un des importants pays fournisseurs d’acier des USA. En 2018, Washington lui avait accordé une exemption et en contrepartie, Séoul avait réduit ses exportations. Un total de 2,63 millions de tonnes, sans payer de taxes supplémentaires avaient ainsi pu être expédiées. Mais désormais, le pays du Matin clair ne pourrait plus bénéficier d’un tel traitement spécial.Le successeur républicain de Joe Biden s’apprête aussi à s’attaquer aux semi-conducteurs, aux automobiles, aux médicaments, aux dispositifs médicaux ainsi qu’à deux autres produits. Les puces électroniques et les véhicules « made in Korea » sont donc eux aussi dans le viseur. Il apparait inévitable que les exportations sud-coréennes seront pénalisées par les nouveaux droits de douane américains.