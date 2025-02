Corruption : la Corée du Sud au 30e rang du classement 2024 de TI

Photo : YONHAP News

L'ONG Transparency International (TI) a publié aujourd’hui son évaluation 2024 de la perception de la corruption pour 180 pays. La Corée du Sud est classée à la 30e position avec une note de 64 sur 100. Il s’agit d’une progression de deux places et d’un point de notation par rapport à l’année précédente. Pour rappel, plus une nation a une note élevée, moins elle est corrompue.Le Danemark domine la liste, avec une note de 90, devant la Finlande (88) et Singapour (84). Parmi les membres de l’OCDE, le pays du Matin clair est monté d’un cran au 21e rang.L’ONG, basée à Berlin, établit ce classement depuis 1995. L’an dernier, elle a accordé une meilleure note à la Corée du Sud pour ses efforts visant à lutter contre la corruption à travers ses lois et systèmes concernés et à améliorer les dispositifs de dénonciation de cette pratique. Néanmoins, la corruption dans le secteur public et les nouvelles formes de corruption, comme celle liée aux cryptomonnaies, sont pointées du doigt.