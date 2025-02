Météo : de la neige pour Jeongwol Daeboreum

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est Jeongwol Daeboreum, à savoir la première pleine lune du calendrier lunaire. Mauvaise nouvelle pour les sud-Coréens, il faudra tenter d’apercevoir le satellite terrestre à travers les nuages. En effet, pour l’occasion, la Corée du Sud revêt son manteau blanc et tout le pays est concerné. Une alerte aux fortes chutes de neige a été émise pour la région métropolitaine, le Gangwon, le Chungcheong ainsi que le Jeolla. Jusqu’à 10cm pourraient tomber sur ces provinces alors qu’un mélange de gouttes de pluie et de flocons tombera sur le reste du territoire.Du côté des températures, les nuages agiront comme une protection contre le froid glacial de ces derniers jours. Ce matin, il fait 0°C à Séoul, -1°C à Daejeon et Daegu, 2°C à Jeonju et 4°C à Busan. Cet après-midi, il fera 4°C dans la capitale, 5°C à Daejeon, 7°C à Jeonju, 9°C à Gwangju et 12°C à Busan.