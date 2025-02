Pyongyang dénonce le plan de Trump pour Gaza

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a dénoncé le plan du président américain Donald Trump pour la bande de Gaza, qui viserait à reloger les Palestiniens dans des pays voisins. La KCNA a déclaré ce matin que la souveraineté, le droit à l'autodétermination, ainsi que l'intégrité territoriale d’un pays ne pouvaient pas être des objets de marchandage ou de moquerie pour les États-Unis.Sans mentionner directement le locataire de la Maison Blanche, l’agence de presse centrale nord-coréenne a affirmé que le monde entier était en ébullition après cette déclaration explosive de Washington. Elle l’a également accusé d’avoir, dès son arrivée au pouvoir, tenté de faire du Groenland une partie de son territoire, de revendiquer un droit de contrôle sur le canal de Panama, et même de rebaptiser le golfe du Mexique en « golfe d'Amérique » en violation du droit international.Le média d’Etat a estimé que l’époque où les USA imposaient unilatéralement leurs règles au reste du monde était révolue. Il a appelé Trump à se réveiller de ses illusions dépassées et à cesser immédiatement de porter plainte à la souveraineté et à la dignité des autres nations.