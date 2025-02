Parlement : début des séances de questions au gouvernement

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, les députés commencent à interroger les ministres sur les actions de l’exécutif, et ce pour trois jours. Ce mercredi, la séance est consacrée aux affaires politiques, diplomatiques, intercoréennes et sécuritaires. Demain, les questions économiques seront abordées, et la troisième journée sera dédiée aux dossiers éducatifs, sociaux et culturels.Aujourd'hui, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, entend faire valoir que l'abus de pouvoir parlementaire de l'opposition est à l'origine de la crise de la loi martiale. Il compte également dénoncer ce qu’il considère comme une hypocrisie, le virage à droite que Lee Jae-myung, le chef du Minjoo, le premier parti d’opposition, semble opérer au nom du pragmatisme. Le parti conservateur prévoit aussi de soulever la question de la partialité politique de certains juges de la Cour constitutionnelle, chargée de statuer sur la destitution de Yoon Suk Yeol.Dans le camp adverse, le Minjoo devrait, quant à lui, poser des questions liées à la déclaration de la loi martiale par le chef de l’Etat tout en attaquant le PPP, qu’il qualifie de complice de la rébellion. Il compte également appeler à nommer rapidement Ma Eun-hyuk au poste de juge constitutionnel. Sa nomination a été suspendue par le président intérimaire, Choi Sang-mok.Par ailleurs, les ministres seront également interrogés sur l’impact du retour au pouvoir de Trump sur le partage des frais de défense entre Séoul et Washington, sur l’imposition de nouveaux droits de douane américains et sur les orientations de la politique nord-coréenne.