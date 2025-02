Stupéfiant : découverte d’une nouvelle drogue synthétique dans un colis en provenance de France

Photo : YONHAP News

Un nouveau type de drogue synthétique, jamais rapporté ni à l'échelle nationale ni internationale, a été découvert dans un colis en provenance de France. Le Service des douanes a annoncé ce matin l’avoir classée en tant que stupéfiant temporaire.Les deux nouvelles substances détectées sont des analogues de mescaline, une drogue hallucinogène puissante. Elles ont été retrouvées dans une poudre de composition inconnue, introduite par voie postale internationale.Selon une analyse du Laboratoire central des douanes et service scientifique (CCLSS), il s’agit de la substance 4-Benzyloxy-3,5-dimethoxyphenethylamine, une nouvelle drogue synthétique identifiée pour la première fois au monde. Une autre substance, le 2-Bromomescaline, déjà classée comme drogue temporaire, a été saisie pour la première fois en Corée du Sud. Elle présente une structure chimique similaire à celle des drogues classiques.A la demande du CCLSS, le ministère de l'Alimentation et de la Sécurité des médicaments a examiné la première substance et l’a inscrite comme nouvelle drogue temporaire.