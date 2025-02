Droits de douane américain : Trump pourrait annoncer son plan de tarifs réciproques aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Après avoir annoncé l'imposition de droits de douane généralisés sur l'acier et l'aluminium, Donald Trump s'apprête à dévoiler son plan de tarifs réciproques. Cette annonce devrait avoir lieu ce mercredi, heure locale.L'Inde et l'Union européenne (UE) seraient dans le viseur de cette nouvelle mesure, qui a pour but d’aligner le taux d'imposition des produits entrant aux Etats-Unis sur celui appliqué aux biens américains exportés. En 2022, Washington avait imposé des tarifs douaniers de 3 % en moyenne sur les importations indiennes, tandis que ce pays du sud de l’Asie appliquait un taux de taxation de 9,5 % sur les produits américains. L'UE, de son côté, applique des droits de douane de 10 % sur les voitures « made in USA », en plus d'une TVA de 20 %. Une situation que Trump juge préjudiciable aux intérêts de son pays.Quant à la Corée du Sud, la plupart de ses exportations et importations en provenance et à destination des Etats-Unis sont exemptées de droits de douane en vertu de l'accord de libre-échange bilatéral. Cependant, il n'est pas exclu que le successeur de Joe Biden remette en question l'excédent commercial sud-coréen en sa défaveur, qui s’élevait l’année dernière à 55,7 milliards de dollars, un record.La Maison Blanche a néanmoins précisé que les droits de douane réciproques pourraient ne pas entrer en vigueur immédiatement. Peter Navarro, conseiller au commerce de la présidence américaine, a annoncé que les détails de leur application ne seraient pas dévoilés cette semaine, en attendant que le locataire de la White House examine les droits de douane en vigueur ainsi que d'autres barrières commerciales.Reste la question des taxes douanières sur l'automobile et les semi-conducteurs, évoquée par le milliardaire. Il s'agit en effet des produits d'exportation phares de la Corée du Sud vers les Etats-Unis. En 2024, près de la moitié des 70,7 milliards de dollars d’exportations automobiles « made in Korea » était destinée aux USA, soit une valeur 17 fois supérieure à celle des voitures américaines exportées vers le pays du Matin clair. Par ailleurs, pour l’entreprise SK Hynix, les exportations de semi-conducteurs vers le pays de l’Oncle Sam représentent près de 60 % de son chiffre d’affaires.