Le président par intérim souligne l’incertitude grandissante du commerce extérieur

Photo : YONHAP News

Choi Sang-mok a promis d'examiner minutieusement les éventuels impacts des nouveaux droits de douane américains sur les industries et les exportations de la Corée du Sud et de s'y préparer de manière proactive et rigoureuse.Le président par intérim a tenu ces propos lors d'une réunion ministérielle organisée ce matin pour discuter des questions d'actualité ainsi que des dossiers économiques et industriels. Il a souligné l’incertitude croissante de l'environnement commercial mondial, en faisant notamment référence à la décision de l'administration Trump d'imposer des droits de douane de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium, ainsi qu'à l’éventuelle taxation supplémentaire sur l'automobile et les semi-conducteurs.Celui qui est également vice-Premier ministre à l’Economie a annoncé qu'une réunion sur la stratégie d’exportation se tiendrait la semaine prochaine. Celle-ci permettra d'examiner les mesures visant à soutenir les entreprises susceptibles d'être affectées par la nouvelle politique douanière des USA et à diversifier les produits et les marchés d'exportation.Par ailleurs, Choi s'est engagé à traiter rapidement les dossiers liés à l'emploi, au financement des ménages modestes et au soutien des petits commerçants et industriels en mobilisant toutes les ressources disponibles. Il a également exhorté le comité de concertation entre le gouvernement, le parti au pouvoir et l'opposition à accélérer l'adoption des nouvelles lois sur les semi-conducteurs et l'énergie, ainsi qu'à parvenir rapidement à un accord bipartisan sur le budget supplémentaire.