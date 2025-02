Le gouvernement renforce le soutien à l’exportation des produits cosmétiques et alimentaires

Photo : YONHAP News

Séoul simplifiera les exigences de preuve d'origine pour l'exportation de produits liés à la vague coréenne, notamment les produits de beauté et alimentaires. C’est ce qu’ont annoncé aujourd’hui les ministères concernés.Actuellement, la Corée du Sud a 22 accords de libre-échange (ALE) avec 59 pays avec un taux d’utilisation de 86,3 % pour les exportations et 85,4 % pour les importations. Toutefois, elle souhaite en profiter davantage dans des régions comme l'Asean.Ainsi, l’exécutif prévoit de réduire les documents nécessaires pour obtenir un certificat d'origine pour les cosmétiques et les aliments, passant de huit à un seul. Six produits de beauté, tels que les rouges à lèvres, les masques et les mascaras, bénéficieront d'une origine simplifiée, tout comme cinq produits alimentaires, y compris le thon et le poulet, pour lesquels la vérification sera assurée par les autorités compétentes.L'exportation de produits écologiques et de véhicules d'occasion sera aussi soutenu. Les produits fabriqués à partir de matériaux recyclés au pays du Matin clair obtiendront un certificat d'origine sur la base du certificat GR (Good Recycled), tandis que les voitures d'occasion pourront prouver leur origine simplement avec un certificat de vérification du numéro de châssis.Par ailleurs, des mesures de suivi seront renforcées et des services de conseil sur mesure seront offerts pour améliorer la gestion de l'origine des produits par les entreprises.