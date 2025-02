Photo : YONHAP News

Lee Seung-hoon a établi un nouveau record en remportant sa neuvième médaille à Harbin. A 36 ans, il a décroché l’argent hier avec Chung Jae-won et Park Sang-eon lors de l’épreuve de poursuite par équipes masculine en patinage de vitesse. Il est ainsi devenu l’athlète sud-coréen à avoir obtenu le plus de médailles aux Jeux asiatiques d'hiver.Auparavant, Lee avait totalisé huit médailles, dont sept en or et une en argent, lors des compétitions d'Astana-Almaty en 2011 et de Sapporo en 2017. Avec cette nouvelle récompense, il bat le record précédent de Kim Dong-sung avec trois médailles d'or, trois d'argent, deux de bronze.