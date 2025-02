Pyongyang aurait fourni plus de 200 canons d’artillerie à longue portée à Moscou

Photo : KBS News

La Corée du Nord aurait fourni plus de 200 canons d'artillerie à longue portée à la Russie. Lors de son rapport au comité parlementaire de la défense, hier, le ministère de la Défense a précisé que ce soutien comprenait aussi environ 11 000 soldats et une quantité importante de munitions. Il a estimé que le royaume ermite continuait d’envoyer des armes et des munitions depuis l'envoi de ses troupes, prévoyant la possibilité d’une aide supplémentaire dans ces domaines.Le ministère a indiqué que cette année marquait la dernière du plan quinquennal de développement des capacités de défense de Pyongyang. Le régime de Kim Jong-un se concentrerait ainsi sur l'amélioration de ses capacités nucléaires et de ses missiles, ainsi que sur la modernisation de ses forces conventionnelles, avec l'aide de son allié trarditionnel. En retour de son soutien à Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine, il pourrait obtenir des technologies militaires avancées, telles que la rentrée des missiles balistiques intercontinentaux et des sous-marins nucléaires.