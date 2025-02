Photo : YONHAP News

Après le mauvais temps et les flocons d’hier, les sud-Coréens se rendent au travail sous le soleil. Pour ce jeudi, aucun nuage à l’horizon sur l’ensemble du territoire. Il faudra néanmoins être prudent sur les routes rendues glissantes par la neige de la veille qui n’a pas encore fondu.Du côté des températures, ce matin, il fera -5°C à Séoul, -6°C à Daejeon et Jeonju, -4°C à Daegu et -2°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 5°C dans la capitale, 8°C à Daejeon et Daegu, 10°C à Busan et 11°C sur l’île de Jeju.