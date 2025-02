Procès en destitution : huitième audience prévue ce matin

Photo : YONHAP News

La huitième audience du procès en destitution de Yoon Suk Yeol se tient ce matin à partir de 10h à la Cour constitutionnelle. Lors de cette séance, le chef du Service national du renseignement (NIS), Cho Tae-yong, l'ancien chef de la Police métropolitaine de Séoul, Kim Bong-sik, et le commandant du premier bataillon de sécurité du Commandement de la défense de la capitale, Cho Sung-hyun, vont comparaître comme témoins.Le premier à être entendu sera Cho Tae-yong, à la demande de la défense du président de la République. Il devrait répondre à des questions concernant l'arrestation de personnalités politiques. Un autre témoin proposé par la défense, Kim Bong-sik, sera interrogé sur l'implication de la Police dans le déploiement de troupes à l'Assemblée nationale et si des ordres ont été donnés pour bloquer celle-ci.Cho Sung-hyun est le seul témoin désigné d'office par la haute juridiction. Son audition permettra de déterminer si l’ordre de forcer les députés à sortir du bâtiment a été donné aux militaires déployés au Parlement.L'audience d'aujourd'hui est la dernière de celles prévues par l’institution garante de la Constitution. Il est prévu que cette dernière annonce, à cette occasion, si de nouveaux témoins seront appelés, et dévoile le calendrier des prochaines étapes du procès.