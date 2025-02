Premier échange téléphonique entre Choi Sang-mok et Donald Tusk

Photo : YONHAP News

Le président de la République par intérim s’est entretenu hier par téléphone avec le Premier ministre polonais. L’occasion pour eux d’échanger sur les meilleurs moyens de développer les relations Séoul-Varsovie.Choi Sang-mok a souligné que son pays pourra devenir le partenaire idéal de l’Union européenne, dont la Pologne assure depuis le 1er janvier, la présidence tournante. En la prenant, Donald Tusk a placé la sécurité au premier rang de ses priorités.Choi a ajouté que la coopération sud-coréano-polonaise dans l’industrie de l’armement se poursuivra de manière solide, et que Séoul y apportera un soutien entier. En retour, le chef du gouvernement polonais a salué la résilience de la démocratie du pays du Matin clair. Avant d’assurer que Varsovie accorde beaucoup d’importance à ses liens avec la Corée du Sud et continuera de travailler main dans la main avec elle dans divers domaines, en particulier celui de l’armement.Hier également, le conseiller à la sécurité nationale, Shin Won-sik, a eu un échange par visioconférence avec son nouvel homologue japonais, Masataka Okano. Les relations entre les deux voisins, leur collaboration avec les Etats-Unis et le dossier nord-coréen ont été au cœur de leurs discussions.Les deux hommes ont réaffirmé que la coopération Séoul-Tokyo comme celle trilatérale avec Washington doit continuer pour faire face aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang et son rapprochement militaire avec Moscou. Sans oublier de promettre d’élargir la collaboration bilatérale dans divers secteurs, alors que cette année marque le 60e anniversaire de la normalisation des liens entre les deux voisins.