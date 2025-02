Parlement : bataille verbale lors de la première séance de questions au gouvernement

Photo : YONHAP News

Lors du premier jour des séances de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, hier, les partis ont échangé des attaques sur la proclamation de la loi martiale et le jugement de la destitution du président de la République.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a accusé le Minjoo d'avoir incité l’ancien commandant des forces spéciales de l’armée de terre, Kwak Jong-keun, à préparer ses réponses avant sa participation à une émission YouTube. La formation au pouvoir a également critiqué la Cour constitutionnelle pour sa partialité et a appelé à un jugement équitable sur la destitution de Yoon Suk Yeol.En revanche, la première formation de l'opposition, de son côté, a reproché au chef de l’Etat suspendu d'avoir soulevé des accusations de fraude électorale, ce qui, selon elle, nie l'état de droit. Elle a également remis en cause la légalité de la déclaration de l'état d'exception, en raison de l'absence de numérotation des sujets de discussion à l'ordre du jour lors du conseil des ministres.D'autre part, le PPP a rendu visite à la haute juridiction pour demander la protection maximale des droits de défense de Yoon. Avant d’appeler à une décision rapide concernant la destitution du Premier ministre Han Duck-soo. En réponse, le parti de centre-gauche l’a critiqué en lui demandant d'arrêter ses tentatives flagrantes de perturber l’institution garante de la Constitution.