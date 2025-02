Les candidats potentiels du PPP à la présidence s’activent

Photo : KBS News

La dernière audience pour la procédure de destitution de Yoon Suk Yeol, désignée par la Cour constitutionnelle, a lieu aujourd'hui. Ainsi, les candidats potentiels au poste de président de la République au sein du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, deviennent de plus en plus actifs.Le maire de Séoul, Oh Se-hoon, a organisé, hier, un débat sur la révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Il a alors proposé une réforme audacieuse de la Constitution en faveur d'une décentralisation. L'ex-ministre Won Hee-ryong, de son côté, a appelé la haute juridiction à rendre un jugement équitable, insistant sur l'importance du retour du chef de l’Etat.D'autre part, le maire de Daegu, Hong Joon-pyo, a rencontré l'ex-président Lee Myung-bak, et a publié un message sur les réseaux sociaux, appelant à l’union et à la cohésion. Pour sa part, le ministre de l'Emploi et du Travail, Kim Moon-soo, qui avait rencontré Lee le 3 février, reste discret quant à sa candidature à la présidence. Mais il répond activement aux questions d’actualité.Enfin, l’ancien chef du PPP, Han Dong-hoon, qui reste en retrait, devrait reprendre ses activités après la fin du procès en destitution de Yoon.