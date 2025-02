Congrès américain : projet de loi sur l'enregistrement des familles séparées des Coréano-Américains soumis à nouveau

Photo : YONHAP News

Un projet de loi, visant à recenser et gérer les informations sur les familles séparées des Américains d'origine coréenne et ayant des proches en Corée du Nord, a été présenté, hier, au Congrès américain.Selon la KAGC, une coalition des électeurs coréano-américains, cette proposition de loi a été déposée de manière transpartisane dans les deux chambres du Congrès. Il propose de créer un organisme d'enregistrement, sous l'égide du département d'Etat américain, pour recenser, enquêter et gérer les informations sur les personnes ayant des membres de leur famille au nord du 38e parallèle. Ces informations seront utilisées dans le cadre de futures initiatives de réunion des familles séparées.Ce projet avait déjà été présenté lors de la 118e législature. Il avait été adopté par la Chambre des représentants en juin dernier, mais n’avait pas été légiféré.