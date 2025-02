Séoul-Prague : un tête-à-tête des vice-ministres des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Le premier vice-ministre des Affaires étrangères, Kim Hong-kyun, a reçu hier le secrétaire d’Etat du ministère tchèque des Affaires étrangères, Radek Rubes. Celui-ci est en déplacement à Séoul, à l’occasion du 35e anniversaire de l’établissement des relations entre les deux pays et du 10e de leur partenariat stratégique.Kim a souhaité que le voyage du haut diplomate tchèque ouvre la voie à la poursuite, voire à la multiplication des visites de hauts responsables des deux nations. Il s’est également réjoui que celles-ci continuent à travailler en étroite concertation pour les dernières négociations sur la construction de deux réacteurs nucléaires à la centrale de Dukovany. L’an dernier, Prague avait choisi l’entreprise sud-coréenne, KHNP, pour ce projet. Et le contrat final devrait être signé en mars prochain.Le numéro deux de la diplomatie sud-coréenne a en outre exprimé son espoir de voir les deux Etats étendre leur collaboration à d’autres filières allant des voitures du futur aux infrastructures. Rubes a lui aussi affirmé s’attendre à ce que l’alliance bilatérale se développe de manière globale et dans tous les domaines. Et d’ajouter que le pays du Matin clair est un partenaire fiable pour la coopération en matière de nucléaire civil.Les deux parties ont également échangé sur la situation dans la péninsule, le rapprochement nord-coréano-russe ou encore la guerre en Ukraine.