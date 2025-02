Aviation : obligation de garder les batteries externes dans des sacs à fermeture éclair

Photo : YONHAP News

Le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports doit annoncer aujourd’hui des mesures renforcées pour la gestion de la sécurité des batteries externes dans les avions. Celles-ci auraient probablement causé l’incendie survenu le mois dernier à bord d'un appareil d'Air Busan.Selon ces nouvelles mesures, les batteries externes ne pourront plus être placées dans les compartiments à bagages. De plus, elles devront être conservées dans un sac à fermeture éclair ou leurs bornes de chargement devront être recouvertes de ruban isolant. Les sacs, fournis par les compagnies aériennes, seront mis à disposition dans les avions.En outre, les procédures de vérification des bagages des passagers avant l'embarquement seront renforcées pour s'assurer de la présence de ce type de batterie. Sur les bagages n’en contenant pas, seront apposés des autocollants ou d'autres marquages, afin de permettre de les déposer dans les compartiments à bord.Le ministère des Transports prévoit de promouvoir activement ces nouvelles règles et de fournir des informations à ce sujet aux comptoirs d'enregistrement et aux contrôles de sécurité, entre autres, tout en vérifiant leur conformité.