La Corée du Nord détruit le centre des retrouvailles des familles séparées

Photo : YONHAP News

Pyongyang continue de faire disparaître les symboles du rapprochement avec Séoul. Il a cette fois commencé à détruire le bâtiment abritant le centre de réunions des familles séparées par la guerre de part et d’autre du 38e parallèle. C’est ce qu’a annoncé le ministère sud-coréen de la Réunification.Dans un communiqué aujourd’hui, son porte-parole, Koo Byoung-sam, a fait part de ses profonds regrets à cette démolition unilatérale et appelé en même temps le pays communiste à l’arrêter immédiatement. Selon lui, il s’agit d’un acte contre l’humanité, qui trahit les aspirations des familles divisées de revoir les leurs, et d’une atteinte grave à la propriété nationale du Sud. Avant d’ajouter que rien ne peut les justifier et que le Nord doit en assumer toute la responsabilité.La voix du ministère a poursuivi qu’en réponse, le gouvernement envisagera des mesures nécessaires, y compris celles juridiques, de concert avec la communauté internationale.L’immeuble avait été construit en 2008 par Séoul dans le secteur touristique des monts Geumgang sur le territoire nord-coréen, pour un coût de 50 milliards de wons. Avec pour but d’y organiser régulièrement les retrouvailles des familles séparées. Mais, il n’a été utilisé qu’à cinq reprises. Il s’agit de la dernière infrastructure du gouvernement sud-coréen dans le secteur.En mai 2024, le régime de Kim Jong-un avait déjà démantelé une caserne de pompiers, que le Sud avait construite.