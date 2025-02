Sondage : 40 % des experts internationaux prévoient l'armement nucléaire de la Corée du Sud d’ici 10 ans

Photo : KBS News

Le think tank américain Atlantic Council, a publié son sondage annuel « Global Foresight 2025 », réalisé auprès de 357 stratèges et experts de 60 pays. Selon 40 % d'entre eux, la Corée du Sud est l’un des pays les plus susceptibles de se doter de l'armement nucléaire d’ici dix ans. Elle s’est placée en troisième rang, après l'Iran (72,8 %) et l'Arabie Saoudite (41,6 %). En 2024, 25,4 % des experts avaient choisi le pays du Matin clair, soit une hausse de 14,8 points cette année.Cette évolution est interprétée comme un reflet de la montée en puissance des capacités nucléaires et balistiques de la Corée du Nord au cours de l'année écoulée, ainsi que de l'intensification de la coopération militaire Pyongyang-Moscou. A cela s’ajoute l'augmentation du soutien à l'armement nucléaire indépendant, qui dépasse la majorité dans certains sondages d'opinion menés auprès des sud-Coréens.En ce qui concerne les pays susceptibles d'utiliser des armes nucléaires dans les dix prochaines années, le royaume ermite a été cité par 24,2 % des répondants. Ce qui le classe deuxième, juste après la Russie (25,9 %). L’année dernière, ce chiffre était de 15,2 %.