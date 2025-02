Les chefs de la diplomatie sud-coréenne, chinoise et japonaise pourraient se retrouver en mars

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, la Chine et le Japon veulent organiser une nouvelle réunion de leurs ministres des Affaires étrangères, le 22 mars à Tokyo, et les discussions en ce sens sont entrées dans la dernière ligne droite. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le quotidien japonais Asahi Shimbun.D’après des responsables gouvernementaux nippons, cités par le journal, si les trois voisins trouvent un terrain d’entente, le sud-Coréen Cho Tae-yul et le Chinois Wang Yi feront un déplacement dans l’archipel du 21 au 23 mars. Et les discussions avec leur homologue nippon, Takeshi Iwaya, porteront pour l’essentiel sur l’augmentation des échanges de visites touristiques entre leurs pays et leur coopération face à la baisse de la natalité et au vieillissement de la population.Les chefs de la diplomatie des trois nations ne se sont plus retrouvés depuis novembre 2023, date à laquelle ils s’étaient réunis dans la ville sud-coréenne de Busan.