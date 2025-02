Berlinale 2025 : sept films de réalisateurs sud-coréens invités

Photo : YONHAP News

La 75e édition du Festival international du film de Berlin lève le rideau ce 13 février, avec Das Licht (The Light), réalisé par l’Allemand Tom Tykwer.Cette année, les films de sept réalisateurs sud-coréens ont été sélectionnés pour ce grand-rendez annuel du cinéma mondial, qui va durer 11 jours. Parmi eux, « Mickey 17 » de Bong Joon-ho, sera présenté le 15 février dans la section Special Gala.« What Does the Nature Say to You », le 33e long-métrage de Hong Sang-soo va être dévoilé le 20 et est en lice pour l’Ours d’or. Ce grand habitué de Berlin a présenté, jusqu’ici, 12 films au festival, dont le premier « Le Jour où le cochon est tombé dans le puits », sélectionné dans la section Forum en 1997.Pour sa part, Min Kyu-dong va rencontrer le public, le 16 février, pour son film « The Old Woman with the Knife », invité dans la section Special.« Bombam (Spring Night) » de Kang Mi-ja et « The Sense of Violence » de Kim Moo-young seront projetés dans la section Forum, « Changgyeong » de Lee Jang-wook et « Photosynthetic Death » de Cha Jae-min dans la catégorie Forum Expanded.