Jeux asiatiques d’hiver de Harbin : cinq nouvelles médailles pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

A deux jours de la clôture des Jeux asiatiques d’hiver de Harbin, la Corée du Sud a ajouté cinq nouvelles médailles à son palmarès. Aujourd'hui, l'équipe féminine sud-coréenne a terminé derrière la Chine lors du relais 4x6km en biathlon décrochant ainsi l'argent.Hier, Kim Geon-hui a remporté l'or en snowboard halfpipe masculin, profitant de l'interruption de la compétition en raison du mauvais temps. Son compatriote Lee Ji-o est monté sur la troisième marche du podium.En ski freestyle, Yoon Jong-hyun et Shin Yeong-seop ont remporté respectivement l’argent et le bronze dans l'épreuve de Big Air masculin. Le premier a obtenu 169,50 points et le second 165,25. Leur rival japonais, Rai Kasamura, est monté sur la plus haute marche du podium, avec un score de 183,50 points.En patinage artistique, Kim Chae-yeon a terminé hier deuxième du programme court, derrière la Japonaise Kaori Sakamoto. Ce jeudi, elle ambitionne de prendre sa revanche en inscrivant le meilleur score du programme libre.