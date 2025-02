Météo : de la douceur pour le week-end

Photo : YONHAP News

La vague de froid est enfin terminée en Corée du Sud. Avant le week-end, c’est une douceur printanière qui s’installe et qui devrait durer jusqu’à dimanche. Ainsi, les températures augmentent par rapport à la veille. Ce matin, il fera -1°C à Séoul, -2°C à Daejeon, -3°C à Daegu et -1°C à Busan. Cet après-midi, la moyenne du pays sera autour de 10°C. Cette barre sera atteinte dans la capitale, à Jeonju et à Gwangju, alors qu’il fera 11°C à Daejeon ainsi que 12°C à Daegu et Busan.Du côté du ciel, la matinée sera dégagée sur l’ensemble du territoire mais des nuages arriveront en cours d’après-midi sur les régions du sud et du centre. Il pourrait également y avoir une augmentation de la concentration de poussières fines et il est conseillé aux personnes à risque de sortir avec un masque.Ce week-end, la hausse des températures se poursuivra. Si la journée de samedi proposera un temps mitigé avec des nuages sur l’ensemble du pays et des pluies sur la côte sud, celle de dimanche verra le soleil revenir au cours de l’après-midi.