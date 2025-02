Corée du Nord : retour du personnel de deux voyagistes occidentaux

Photo : YONHAP News

Pour la première fois depuis cinq ans, le personnel de deux agences de voyages occidentales est retourné en Corée du Nord. C’est ce qu’a rapporté hier NK News.Selon le site américain spécialiste du pays communiste, ces voyagistes sont Koryo Tours et Young Pioneer Tours. Leurs représentants sont arrivés hier dans la ville de Rason, située dans le nord-est et réputée pour sa zone économique spéciale.Basés en Chine, les deux tour-opérateurs organisent des séjours dans le nord de la péninsule, et le retour de leurs employés aurait pour but de préparer la reprise des circuits touristiques. Sur son blog, Koryo Tours a affirmé « espérer pouvoir donner des nouvelles positives dans les prochains jours ou semaines ». L’agence a déjà commencé à inviter ses clients à effectuer des réservations pour mars ou avril.Le co-fondateur de Young Pioneer Tours, Rowan Beard, a lui aussi précisé que l’objectif est d’amener le royaume ermite à se préparer au plus vite aux arrivées des voyageurs. Sa société a ouvert les réservations en ligne pour un circuit à Rason prévu du 2 au 6 mars pour un montant de 645 euros.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un avait fermé les frontières de son pays en janvier 2020, pour empêcher la propagation du COVID-19. Et début 2024, il avait autorisé les touristes russes à y faire leur retour.