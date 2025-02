Emploi : 135 000 nouveaux postes créés en janvier

Photo : YONHAP News

En janvier, la Corée du Sud a connu une nouvelle hausse de l’emploi. D’après les données publiées ce matin par l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de nouveaux postes a augmenté de 135 000 sur un an. Il a ainsi atteint 27,878 millions, après une baisse de 52 000 en décembre dernier.Par secteur, la construction a observé une chute de 169 000 emplois. Il s’agit de la plus forte baisse depuis le début des statistiques en 2013. La récession persistante dans ce domaine a entraîné une diminution continue depuis neuf mois, amplifiant ainsi le recul. Le commerce de gros et de détail en a perdu lui aussi (-91 000), tout comme l’industrie manufacturière (-56 000).En revanche, les secteurs des services de santé et de protection sociale (+119 000), des services professionnels, scientifiques et techniques (+98 000), ainsi que des technologies de l'information et de la communication (+81 000) ont tous enregistré une croissance.Par ailleurs, le nombre d'emplois chez les jeunes a chuté de 218 000, marquant la plus forte baisse depuis janvier 2021. Cette tendance s'explique en grande partie par la contraction de la population jeune. Le mois dernier, celle-ci a baissé de 220 000 par rapport à l'année précédente.Le taux d'emploi pour les individus âgés de 15 ans et plus est resté à 61 %, tandis que celui des jeunes a baissé de 1,5 point, atteignant 44,8 %. Le nombre de chômeurs, quant à lui, s’est établi à 1,08 million. Il s’agit d’une augmentation de 11 000 par rapport à 2023. Toutefois le taux de chômage est resté inchangé à 3,7 %.