Jeux asiatiques de Harbin : Cha Jun-hwan et Kim Chae-yeon décrochent l’or en patinage artistique

Photo : YONHAP News

Les patineurs artistiques sud-coréens ont accompli un exploit historique aux Jeux asiatiques de Harbin, en remportant simultanément l’or chez les hommes et les femmes pour la première fois.Kim Chae-yeon a ouvert la voie en montant sur la plus haute marche du podium lors du programme libre féminin, qui s’est déroulé hier. En établissant son record personnel de 219,44 points, elle a surpassé Kaori Sakamoto, la triple championne du monde en titre.La victoire de Cha Jun-hwan a été encore plus spectaculaire. En retard de 9,72 points par rapport à Yuma Kagiyama, leader du programme court, le sud-Coréen a livré une performance parfaite lors du programme libre, obtenant un total de 281,69 points. Le Japonais, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Pékin, a commis quelques erreurs dans ses sauts, se contentant de la deuxième place derrière. La victoire de Cha marque la première médaille d'or en patinage artistique masculin pour la Corée du Sud aux Jeux asiatiques.Les Jeux asiatiques d’Harbin s’achèvent ce soir et, sans grande surpris,e les guerriers de Taegeuk doivent finir à la seconde position du classement général.