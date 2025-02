Parlement : les séances de questions au gouvernement se poursuivent

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale achève aujourd’hui ses séances de questions au gouvernement, qui ont débuté mercredi. Hier, les parlementaires ont interpellé l’exécutif sur des sujets d’actualité économiques.Le vice-Premier ministre à l’Economie, Choi Sang-mok, qui assure l’intérim du président de la République, a été invité à répondre aux questions des députés. Le Minjoo s’est emparé de l’occasion pour mettre en avant que le won avait dérapé et que l’économie liée au quotidien du peuple s’était dégradée à cause de la loi martiale, proclamée par le chef de l’Etat suspendu, Yoon Suk Yeol. Le parti de centre-gauche lui a également reproché de continuer d’exercer son veto, comme le faisait Yoon, sur les propositions de loi votées au Parlement.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), lui, a accusé l’opposition de faire traîner l’adoption de la loi spéciale visant à soutenir l’industrie des semi-conducteurs. Le mouvement présidentiel l’a également critiquée d’avoir demandé à l’exécutif d’élaborer un additif budgétaire après avoir unilatéralement coupé, en décembre, le budget 2025.De son côté, Choi a partagé la nécessité d’établir des crédits supplémentaires, tout en priorisant l’exécution rapide du budget de l’Etat. Le Minjoo a proposé au gouvernement un additif de l’ordre de 35 000 milliards de wons. Les représentants des deux camps rivaux et de l’exécutif doivent se réunir la semaine prochaine pour en débattre.